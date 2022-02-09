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Son dakika: Başkan Erdoğan için CİMER'e en çok çocuklardan mesaj yağdı: Tayyip dedem geçmiş olsun

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Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan için CİMER’e en çok çocuklardan mesaj yağdı: Tayyip dedem geçmiş olsun

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından CİMER'e özellikle çocuklardan "geçmiş olsun" mesajları yağdı. Peki şu anda sağlık durumları nasıl? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) "geçmiş olsun" mesajları geldi. Mesaj paylaşanlar arasında en çok çocuklar yer aldı.

"TAYYİP DEDEM GEÇMİŞ OLSUN"
Çocuklar CİMER'e, Erdoğan'a iletilmek üzere şifa ve iyi dileklerini yazdı. Ordu Ünye'den yazan bir çocuk "Sayın Cumhurbaşkanımız çok geçmiş olsun. Allah'ım şifalar versin, Allah'ım başımızdan eksik etmesin tez zamanda şifa bulursunuz inşallah" derken, Antalya Kepez'den bir çocuk ise "Tayyip dedem geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin dualarımız seninle, görüşmeyi çok isterim Antalya'ya gelirsen gel. Ellerinden öperim saygılar" ifadelerini kullandı.

"ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
Antalya Elmalı'dan mesaj gönderen başka bir çocuk da duygularını, "Cumhurbaşkanım koronavirüs olmuşsunuz geçmiş olsun size. İyileşmeniz için Allah'a dua edip, Kur'an okuyucam inşallah görürsünüz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" ifadeleriyle dile getirdi.

İLGİNÇ SORULAR
Çocuklar CİMER'e, Erdoğan'a yönelik çok ilginç sorular da iletti. Miniklerin özellikle Erdoğan'ın günlük hayatına ilişkin detayları öğrenmek istedikleri görüldü. O sorulardan bazıları şöyle: "Sizin de bizim gibi bir aile yaşantınız var mı? Siz de koltuğa ayaklarınızı uzatıp maç, dizi, film izliyor musunuz? Çay ya da kahve içiyor musunuz? Açıklama yaparken hazırlanmış bir metinden mi okuyorsunuz? Bizim gibi arkadaşlarınıza misafirliğe gidiyor musunuz? Arkadaş çevreniz var mı? Gittiğiniz ülkeleri ve şehirleri geziyor musunuz? Pijama giyiyor musunuz? Bilim Kurulu toplantılarınızda 3 veya 4 saat Kovid-19 mu konuşuyorsunuz?"



CİMER'e 2021 yılında yapılan başvuru sayısı önceki yıla oranla yüzde 4 artmış ve başvuru sayısı 6 milyon 100 bin kişi olarak kayıtlara geçmişti. Nüfusa oranla en çok başvuru yapılan iller ise sırasıyla Hatay, Gaziantep ve Ankara olmuştu.

SON SAĞLIK DURUMU NASIL?
Koronavirüs karantinasında olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Kısıklı'daki konutunda sürdürüyor. Peki sağlık durumunda son gelişmeler neler? A Haber muhabiri Mahmut Keşan İslamoğlu aktardı.

Keşan, "Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunda karantina sürecinde bugün 5'inci günü. Kısıklı'daki konutunda bu süreci geçiriyorlar." dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Başkan Erdoğan'ın evden çalışmalarına devam ettiğini belirten Keşan, "Bir yandan da Başkan Erdoğan'ın karantina sürecinde çalışmaları da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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