Son dakika: Başkan Erdoğan için CİMER’e en çok çocuklardan mesaj yağdı: Tayyip dedem geçmiş olsun





CİMER'e 2021 yılında yapılan başvuru sayısı önceki yıla oranla yüzde 4 artmış ve başvuru sayısı 6 milyon 100 bin kişi olarak kayıtlara geçmişti. Nüfusa oranla en çok başvuru yapılan iller ise sırasıyla Hatay, Gaziantep ve Ankara olmuştu.

SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Koronavirüs karantinasında olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Kısıklı'daki konutunda sürdürüyor. Peki sağlık durumunda son gelişmeler neler? A Haber muhabiri Mahmut Keşan İslamoğlu aktardı.

Keşan, "Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunda karantina sürecinde bugün 5'inci günü. Kısıklı'daki konutunda bu süreci geçiriyorlar." dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkan Erdoğan'ın evden çalışmalarına devam ettiğini belirten Keşan, "Bir yandan da Başkan Erdoğan'ın karantina sürecinde çalışmaları da devam ediyor." ifadelerini kullandı.