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Ankara'ya TURKOVAC müjdesi! 4 hastanede daha...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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Ankara’ya TURKOVAC müjdesi! 4 hastanede daha...

Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği TURKOVAC aşısı hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın 4 hastanede daha uygulanacağını duyurdu.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Turkovac aşısının Ankara Şehir Hastanesi'ne ek olarak 4 hastanede daha uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada koronavirüsle mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac'ın kullanımının yaygınlaştırılacağı belirtildi.

Turkovac'ın Ankara Şehir Hastanesi'nin yanı sıra 4 hastanede daha uygulanmasına başlanıldığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Yerli inaktif aşımız Turkovac'ı, 7 Şubat tarihinden itibaren Ankara Şehir Hastanemize ek olarak; Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyguluyoruz. MHRS ya da 182'den randevunuzu alabilirsiniz."

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