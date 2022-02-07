Ankara'ya TURKOVAC müjdesi! 4 hastanede daha...
Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği TURKOVAC aşısı hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın 4 hastanede daha uygulanacağını duyurdu.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Turkovac aşısının Ankara Şehir Hastanesi'ne ek olarak 4 hastanede daha uygulanmaya başlayacağını duyurdu.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada koronavirüsle mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac'ın kullanımının yaygınlaştırılacağı belirtildi.
Turkovac'ın Ankara Şehir Hastanesi'nin yanı sıra 4 hastanede daha uygulanmasına başlanıldığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:
"Yerli inaktif aşımız Turkovac'ı, 7 Şubat tarihinden itibaren Ankara Şehir Hastanemize ek olarak; Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyguluyoruz. MHRS ya da 182'den randevunuzu alabilirsiniz."
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