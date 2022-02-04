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Haberler Galeri Yerli aşı TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu

Yerli aşı TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni serilerinin Türkiye'deki şehir hastanelerine sevkiyatı başladı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposundaki aşılar, dün öğleden sonra yüklendikleri tırlarla Ankara'dan diğer illerdeki şehir hastanelerine gönderildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü online olarak gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı yazılı açıklamada duyurmuştu.

Giriş Tarihi: 04.02.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 10:44
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Yerli aşı TURKOVAC’ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposundaki aşılar, dün öğleden sonra tırlara yüklenerek kara yoluyla şehir hastanelerine gönderildi.

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Yerli aşı TURKOVAC’ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu

Aşıların bulunduğu Pursaklar'daki depoda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü soğuk zincir sorumlusu Cengiz Koz, TURKOVAC'ın ikinci teslimatını yapmaya başladıklarını söyledi.

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Yerli aşı TURKOVAC’ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu

Aşının üretildiği fabrikadan depoya kadar sürecinin incelendiğini belirten Koz, depoya gelen aşıların soğuk zincir kartlarına bakıldığını ifade etti.

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Yerli aşı TURKOVAC’ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu

Karekodlama işleminden sonra stok kaydını girdiklerini dile getiren Koz, "İlk sevkiyatımızı Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne yaptık, oradan da Ankara Şehir Hastanesine teslim edilecek." diye konuştu.

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Yerli aşı TURKOVAC’ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu

Aşıların 2-8 derecede muhafaza edilmesi gerektiğini bildiren Koz, aşıların 81 ile kamyon ve tırlarla ulaştırıldıktan sonra soğuk zincir araçlarıyla hastanelere sevk edildiğini kaydetti.