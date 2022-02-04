Yerli aşı TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatı başladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni serilerinin Türkiye'deki şehir hastanelerine sevkiyatı başladı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposundaki aşılar, dün öğleden sonra yüklendikleri tırlarla Ankara'dan diğer illerdeki şehir hastanelerine gönderildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü online olarak gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı yazılı açıklamada duyurmuştu.