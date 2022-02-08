08 Şubat 2022, Salı
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Diyanet İşleri Başkanlığından mülakatlar için liste gönderildiği iddiasına ilişkin açıklama: Sadece liyakate baklıır

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Giriş Tarihi: 08.02.2022
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Diyanet İşleri Başkanlığından mülakatlar için liste gönderildiği iddiasına ilişkin açıklama: Sadece liyakate baklıır

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Başkanlık mülakatları için milletvekillerince liste gönderildiği iddiasına ilişkin "Sınava giren, yakını, tanıdığı, dostu, seçmeni olan herkes bilsin ki Diyanet İşleri Başkanlığında mülakata girenlerin sadece ehliyetine bakılır, onun dışındakiler etkili olmaz." dedi.

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