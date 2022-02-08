Son dakika: Mardin'deki karakola taciz ateşi açan teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, yurt geneli ve sınır ötesindeki terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, "Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'deki bir karakola taciz ateşi açan teröristlerin cezalandırıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada en az 4 teröristin öldürüldüğü belirtildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama;
PKK/YPG'li teröristlerin Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan Hudut Karakolumuza yönelik gerçekleştirdikleri taciz ateşine güçlü bir karşılık verildi. Cezalandırma atışları sonucu en az 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
Ayrıca Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Nerede olursa olsun, teröristlerin saldırılarına etkili karşılık vererek hesap sormaya devam edeceğiz!
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