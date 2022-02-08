MHP’den sosyal medya düzenlemesi için flaş hamle! Yasa teklifi verildi

MHP'li Öztürk, sosyal medyaya ilişkin iki ayrı teklif verdi. Öztürk kanun tekliflerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, dijital özgürleşme sosyal medyada merkeziyetsizlik ve kontrolsüzlüğe doğru evrildiği de tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de benzer durumun var olduğunu söyleyerek, "Günümüz dünyasında, bu mecraların üretici ve destekçisi olan Batılı ülkeler dahi soruna köklü bir çözüm bulmak çabasına girmişler ve ülkelere göre farklı tedbirler geliştirilmeye başlanmıştır. Bugün sosyal medya uygulamalarında karşılaşılan en önemli sorun; insanları, siyasetçileri, sanatçıları, girişimcileri gerçek olmayan haberlerle veya paylaşımlarla mağdur eden, adeta itibar suikastı gerçekleştiren sosyal medyadaki sahte ve anonim hesaplar ile bu tür hesapların Türk Devletine açıkça düşmanlık eden faaliyetleridir. Özellikle son dönemde sahte/anonim hesaplar tarafından ülkemizi hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinin ciddi boyutlara ulaştığı, Türk Milletinin milli birlik ve beraberliğini tehdit eder niteliğe büründüğü gözlenmektedir. 5651 sayılı Kanun'da öngördüğümüz düzenlemeler ile 81 ilimizde 'Sosyal Medya Şikayetleri İnceleme Komisyonu'nu kurulması ve bir milyon nüfusu geçen illerimizde artı her bir milyon nüfus için ayrı bir komisyon kurulması önerilmektedir. Söz konusu komisyona şikâyetler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından usul ve esasları belirlenecek olan bir otomasyon sistemi üzerinden yapılması da yine kanun teklifimiz ile öngörülmektedir" diye konuştu.