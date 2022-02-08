Son dakika: Türkiye’den Yunanistan’a göçmen zulmü tepkisi! Geri itmeler devam ediyor

Sorumlusu Yunanistan ile AB ve görmezden gelen ülkeler. 19 masum insanın soğuğa terk edilerek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır

İş birliği önemli, bu göçmenlere nerede yaşarlarsa yaşasınlar yardımcı olmak lazım. Fakat burada göçmenlere karşı insanlık dışı davranışı kim yaparsa yapsın buna dur demek gerek.