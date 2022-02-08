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Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a göçmen zulmü tepkisi! Geri itmeler devam ediyor

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Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Son dakika: Türkiye’den Yunanistan’a göçmen zulmü tepkisi! Geri itmeler devam ediyor

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın insan haklarını ihlal ederek göçmenlere zulmetmeye devam ettiğini vurguladı. Avrupa Birliği'ni de hedef alan Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan kadar AB de suçludur" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan uluslararası aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Yunanistan uluslararası aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor. Kim dur diyecek, insan hakları savunucuları ne diyecek?

Sorumlusu Yunanistan ile AB ve görmezden gelen ülkeler. 19 masum insanın soğuğa terk edilerek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır

İş birliği önemli, bu göçmenlere nerede yaşarlarsa yaşasınlar yardımcı olmak lazım. Fakat burada göçmenlere karşı insanlık dışı davranışı kim yaparsa yapsın buna dur demek gerek.

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