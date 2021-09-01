Sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu!

24 SAAT SÜRE VERİLECEK



Düzenlemenin iki ayağı olacak. Bunlardan biri sosyal medya sağlayıcıları, diğeri ise bu suçları işleyen kişiler olacak. Sosyal medya sağlayıcılarına paylaşımları kaldırmaları için 24 saat süre verilmesi, bunu yapmadıkları takdirde ise para cezası verilmesi gündemde. Bu para cezası 5 milyon TL'ye kadar çıkabilecek. Sosyal medya sağlayıcıları cezalara rağmen paylaşımları kaldırmıyorsa en son yaptırım ise Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulması.