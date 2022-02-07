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Abdullah Gül'den Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

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Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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Abdullah Gül’den Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun telefonu

Son dakika haberi...Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, koronavirüs tedavisi gören Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

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