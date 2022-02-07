07 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması! Yoğun bakımdaki yaşlıların yüzde 88'i aşısız...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması! Yoğun bakımdaki yaşlıların yüzde 88'i aşısız...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik İstanbul açıklaması! Yoğun bakımdaki yaşlıların yüzde 88’i aşısız...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "İSTANBUL’DA yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90’I 60 YAŞ ÜZERİDİR. Yaklaşık %88’İ AŞISIZ VEYA AŞISI EKSİK olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından İstanbul'daki vaka ve hastanelerdeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

HASTANELERE YATIŞTA YÜZDE 10 AZALMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "İSTANBUL'DAKİ SON DURUMU ELE ALDIK. Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar %10'dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortala'ması 76." ifadelerini kullandı.

HASTANEDEKİLERİN YÜZDE 88'İ AŞISIZ VEYA AŞISI EKSİK

Bakan Koca "İSTANBUL'DA yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın %90'I 60 YAŞ ÜZERİDİR. Yaklaşık %88'İ AŞISIZ VEYA AŞISI EKSİK olan kişilerdir. İstanbul'daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız." dedi.

HAFTALIK VAKA HARİTASINI PAYLAŞTI

Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

İSTANBUL ANKARA İZMİR'DE SON DURUM

Buna göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu. Kovid-19 vaka sayısı, 15-21 Ocak'ta İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 olarak açıklanmıştı.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa olduğunu bildirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA