07 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Berdimuhammedov'a teşekkür

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Berdimuhammedov'a teşekkür

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan geçmiş olsun temennisinde bulunan Berdimuhammedov’a teşekkür

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Berdimuhammedov'un kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA