Sosyal medyadan Başkan Erdoğan'a hakaret edenler bulunabilecek mi? Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Sansar A Haber'de anlattı
Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Sansar, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan'a sosyal medyadan gizli hesaplarla hakaret edenlerin siber istihbarat ya da sosyal mühendislik yöntemleriyle bulunabileceğini anlattı. Peki sosyal mühendislik yöntemleri nelerdir? Başkan Erdoğan'a Twitter'dan fake hesaplarla hakaret edenler bulunabilecek mi?
Başkan Erdoğan'ın koronavirüs testini pozitif çıkması Türkiye'de gündem oldu. Milyonlar "geçmiş olsun" dileklerini iletirken, sosyal medyadan hakaretler savuranlar da oldu.
Gizli hesapların arkasına saklanarak Başkan Erdoğan'a hakaret edenlerin yakalanıp yakalanamayacağı tartışıldı.
GİZLİ HESAPLARIN SAHİPLERİ YAKALANABİLECEK Mİ?
A Haber canlı yayınına konuk olan Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Sansar, soruları yanıtladı.
Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Sansar, "Arka tarafta kendisini gizleyerek oluşturulmuş, fotoğrafı ve IP'leri gizli olan hesaplar olarak geçiyorlar. Buradaki bilgiyi çeşitli sosyal medya mecralarından derlediğiniz siber istihbarat yöntemiyle ya da sosyal mühendislik yöntemleriyle bulabiliyoruz." dedi.
Ekiplerin inceleme adımlarını anlatan Sansar, "Sosyal mühendislik yöntemi ilk paylaşımından son paylaşımına kadar bunu paylaşanlara kadar tüm hareketleri incelenir. En çok kimlerin retweet ettiklerine kadar bakılarak son adıma kadar gidilerek saptanıyor. Bunlar hukuki delil oluyor. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı altında sanal devriye birimleri var. buradaki ekİpler çok rahatlıkla hukuka uygun bir şekilde çeşitli datalarla tespit edip yargının önüne koyabiliyor." şeklinde konuştu.
Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Sansar herkesin sosyal medyada paylaşım yapanların sorumlu olduğunu hatırlattı.
"5651 sayılı bir yasamız var." diyen Sansar detayları şu sözlerle aktardı;
İnternet ortamında yayınlanan paylaşımların düzenleyiciliğiyle ilgili. Burada bazı tanımlar var. İçerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcı. İnternet ortamında siz her hangi bir paylaşımı bulunduğunuz andan itibaren siz içerik sağlayıcısısınız. Bir fotoğraf paylaşımı, bir beğeni aynı şey. Herkes attığı adımdan sorumludur.
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