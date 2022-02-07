07 Şubat 2022, Pazartesi
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Son dakika: 7 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Türkiye'nin günlük Kovid-19 tablosu

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Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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Son dakika: 7 Şubat koronavirüs vaka ve vefat sayıları açıklandı! İşte Türkiye’nin günlük Kovid-19 tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 7 Şubat Pazartesi gününe ait vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? Türkiye'nin günlük vaka sayısı kaç? İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERLERİ: 07 Şubat 2022'ye ait Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Sağlık Bakanlığı, "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden duyurdu.

GÜNÜN COVID-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Koca paylaşımında "Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.

6 OCAK

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