Derya Büyükuncu yakalandı mı? Derya Büyükuncu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Derya Büyükuncu yakalandı mı? Derya Büyükuncu kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli yüzücü Büyükuncu, 2011 yılında Survivor yarışmasına katılmıştı ve birincilik kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı paylaşım sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan Derya Büyükuncu’nun kim olduğu merak ediliyor.
Derya Büyükuncu yakalandı mı? Derya Büyükuncu kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun kim olduğu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşımda bulunan Büyükuncu'nun kim olduğu araştırılıyor. Peki; Derya Büyükuncu kimdir, kaç yaşında, yakalandı mı?
DERYA BÜYÜKUNCU YAKALANDI MI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır" denildi.
DERYA BÜYÜKUNCU KİMDİR?
2 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Derya Büyükuncu aslen Gazianteplidir. Babası İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim görevlisidir, annesi eczacıdır. 'Berna' adında ablası vardır. Derya Büyükuncu, anneannesi ve dedesinin isteğiyle yüzme sporuna 5 yaşındayken Galatasaray Spor Kulübü'nde başladı. Hocası tarafından yüzmede başarılı bulunmayınca, bir başka spora yönlendirildi. Fakat yüzmeyi çok sevdiği için 2 yıl karate yaptıktan sonra yüzmeye 7 yaşında geri döndü.
Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lise öğrencisiyken müzik ve resim derslerinden kalması nedeniyle ailesi tarafından eğitim için ABD'ye gönderildi. Buradaki eğitiminde başarılı olunca başarılı oldu ve lisans eğitimini Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde burslu olarak tamamladı. Yüksek lisansını da burada yaptı. Ayrıca ikinci üniversite olarak Michigan Üniversitesi İşletme bölümü okudu.
Derya Büyükuncu, ilk milli yarışını 9 yaşındayken, 1985 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda 12 yaş grubunda yüzerek bronz madalya kazandı. Aynı yıl Türkiye'de yapılan yüzme yarışlarında 10 yaş grubunun tüm Türkiye rekorlarını kırdı. 1992 yılından itibaren 6 kez Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarıştı. 1985-2012 yılları arasında yaklaşık 500 kez yüzme rekoru kırdı ve 500 kez milli takımda yer aldı. 1987 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazandı.
2010 yılında 'Yok Böyle Dans' yarışmasında boy gösterdi. 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 'Survivor' yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yarışmada Nihat Doğan ikinci, Tolga Taner Tarlacı üçüncü oldu. 1976 doğumlu olan Derya Büyükuncu, 2022 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. Yüzme antrenörü Zehra Balkan ile 2004 yılında evlendi. Derya Büyükuncu 1.93 metre boyunda, 80 kilo ve yengeç burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da @deryabuyukuncu kullanıcı adıyla yer almaktadır.
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