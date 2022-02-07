Derya Büyükuncu yakalandı mı? Derya Büyükuncu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Derya Büyükuncu, ilk milli yarışını 9 yaşındayken, 1985 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda 12 yaş grubunda yüzerek bronz madalya kazandı. Aynı yıl Türkiye'de yapılan yüzme yarışlarında 10 yaş grubunun tüm Türkiye rekorlarını kırdı. 1992 yılından itibaren 6 kez Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarıştı. 1985-2012 yılları arasında yaklaşık 500 kez yüzme rekoru kırdı ve 500 kez milli takımda yer aldı. 1987 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazandı.

2010 yılında 'Yok Böyle Dans' yarışmasında boy gösterdi. 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 'Survivor' yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yarışmada Nihat Doğan ikinci, Tolga Taner Tarlacı üçüncü oldu. 1976 doğumlu olan Derya Büyükuncu, 2022 yılı itibarıyla 46 yaşındadır. Yüzme antrenörü Zehra Balkan ile 2004 yılında evlendi. Derya Büyükuncu 1.93 metre boyunda, 80 kilo ve yengeç burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da @deryabuyukuncu kullanıcı adıyla yer almaktadır.