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Son dakika: Isparta Valiliğine geçici görevlendirme: Ömer Seymenoğlu'nun yerine Osman Kaymak atandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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Son dakika: Isparta Valiliğine geçici görevlendirme: Ömer Seymenoğlu’nun yerine Osman Kaymak atandı

Son dakika haberine göre Covid 19'a yakalanan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı. Seymenoğlu'nun yerine Ankara'dan Merkez Valisi Osman Kaymak atandı. İçişleri Bakanlığından geçici görevlendirmeyle ilgili açıklama geldi

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