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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok

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Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Cumhurbaşkanı’nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok

Son dakika haberine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok. Zaten ikinci adaylığı. Ben bu konuda bir makale yayınlayacağım." dedi.

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