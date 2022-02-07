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İstanbul'da trafik çilesi! Yüzde 52'ye yükseldi

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Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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İstanbul’da trafik çilesi! Yüzde 52’ye yükseldi

Eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi bugün başladı. İstanbul'da öğrencilerin de ulaşıma katılmasıyla trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 52'ye kadar çıktı.

İstanbul'da 2021 - 2022 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kentte saat 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 52'ye yükseldi.

İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy Bostancı mevki D-100 Karayolu'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük yoğunluk görüldü. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Haftanın ilk iş günü saat 08.00 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 52 olarak belirtildi.

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