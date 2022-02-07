İstanbul’da trafik çilesi! Yüzde 52’ye yükseldi

İstanbul'da 2021 - 2022 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kentte saat 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 52'ye yükseldi.