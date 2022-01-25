TURKOVAC aşısında yeni gelişme! TURKOVAC hangi varyantlara karşı etkili? Araştırmada sevindiren sonuç

'TÜRKİYE'DE VİRÜSÜ İZOLE EDEN İLK GRUP OLDUK'



Turkovac aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise, "Biz ekip olarak 2010 yılından bu yana Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla ile çalışan bir grubuz. Bu nedenle çalışmaya hazır bir merkezdik. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye'de virüsü izole eden ilk grup olduk. Normal bir aşısının ortaya çıkarılması çok uzun yıllar alan bir süreç. Uzun süre olma nedeni gönüllü ve sağlıklı insan bulma gerekliliğidir" ifadelerini kullandı.