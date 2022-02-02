Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak! Masada Omicron varyantı var
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Saat 17,30'da başlayacak toplantı video konferans yöntemiyle olacak. Toplantının gündeminde Omicron varyantı var. Türkiye'de vaka sayısı 100 bine gelirken Koronavirüs Bilim Kurulu son gelişmeleri değerlendirecek.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Toplantının gündeminde Omicron varyantı olacak.
VAKA SAYILARI 100 BİNİ GEÇTİ
Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 173 Kovid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 87 bin 562 kişi iyileşti.
İŞTE DÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 01 Şubat Salı gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı.
Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 100 binin üstüne çıktı. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 452 bin 173 Kovid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 87 bin 562 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,54 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 171 bin 571 doza yükseldi.
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
AŞI ÇAĞRISI
Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Covid-19'un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac'ı güvenle tercih edin." ifadelerini kullandı.
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