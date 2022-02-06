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Bugün deprem mi oldu? 6 Şubat deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler | SON DAKİKA HABERLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2022
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Bugün deprem mi oldu? 6 Şubat deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler | SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından 6 Şubat tarihli son depremler listesi açıklandı. Bugün en büyüğü 4.1 olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleşen depremlerin ardından, bugünkü depremlerin merkez üssü araştırılmaya başlandı. Peki, bugün deprem mi oldu? 6 Şubat deprem nerede oldu? İşte 6 Şubat Pazar günü Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Bugün deprem mi oldu? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte bugünkü depremlerin listesi belli oldu. Pazar günü gerçekleşen son depremler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün deprem mi oldu? 6 Şubat deprem nerede oldu? İşte 6 Şubat Pazar günü Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

YALOVA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli'den yapılan açıklamada, Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyünde saat 15.07'de yerin 2.8 kilometre altında 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

İşte son depremler:

SON DEPREMLER (6 ŞUBAT 2022)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.02.06 15:31:10 36.7385 30.5003 7.0 -.- 2.0 -.- HISARCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2022.02.06 15:07:52 40.4570 28.9952 2.8 -.- 4.1 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2022.02.06 14:25:30 36.7108 30.5418 16.1 -.- 1.4 -.- GOYNUK-KEMER (ANTALYA) İlksel
2022.02.06 12:53:43 38.0730 27.4773 5.4 -.- 2.2 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel
2022.02.06 12:06:16 34.2995 23.8898 5.0 -.- 2.8 2.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.06 10:22:24 38.9557 42.0085 4.1 -.- 2.8 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS) İlksel
2022.02.06 09:45:48 40.1590 41.3132 14.8 -.- 1.8 -.- GUNGORMEZ-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel

2022.02.06 08:33:11 38.8100 42.4368 8.0 -.- 1.8 -.- CATALAGZI-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.02.06 07:06:44 36.8435 28.0357 6.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.06 06:53:35 38.0618 27.4838 5.1 -.- 2.0 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel
2022.02.06 06:45:54 37.6997 26.0282 4.9 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.02.06 06:30:48 38.8882 43.5238 7.0 -.- 1.8 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2022.02.06 06:19:33 38.3112 42.3853 5.3 -.- 1.5 -.- ALADANA-HIZAN (BITLIS) İlksel
2022.02.06 06:12:16 37.7002 25.9883 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.02.06 06:05:41 38.0748 27.4793 8.8 -.- 2.5 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel
2022.02.06 06:05:06 39.4853 27.9513 3.7 -.- 1.6 -.- INKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2022.02.06 05:13:09 37.7572 25.8855 29.5 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.02.06 05:09:05 37.2173 34.6240 5.0 -.- 1.9 -.- FAKILAR-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2022.02.06 04:40:34 36.0403 29.1558 16.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.06 04:39:00 36.8513 27.9792 7.6 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.02.06 03:55:34 39.8183 41.8435 5.0 -.- 3.0 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.02.06 03:53:21 38.9912 42.0757 7.5 -.- 1.3 -.- YEMISEN-BULANIK (MUS) İlksel
2022.02.06 03:50:56 38.5473 31.6065 5.5 -.- 1.4 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2022.02.06 02:54:30 36.1230 29.1755 8.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.06 01:25:41 40.6688 27.2035 11.5 -.- 1.1 -.- YUKARIKALAMIS-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2022.02.06 00:36:54 41.0607 44.3423 3.2 -.- 2.2 -.- ERMENISTAN İlksel

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