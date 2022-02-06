Bugün deprem mi oldu? 6 Şubat deprem nerede oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler | SON DAKİKA HABERLER

Bugün deprem mi oldu? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte bugünkü depremlerin listesi belli oldu. Pazar günü gerçekleşen son depremler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün deprem mi oldu? 6 Şubat deprem nerede oldu? İşte 6 Şubat Pazar günü Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

YALOVA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli'den yapılan açıklamada, Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyünde saat 15.07'de yerin 2.8 kilometre altında 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

İşte son depremler: