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Bursa'da deprem mi oldu? 6 Şubat Kandilli son dakika deprem açıklaması! Deprem merkez üssü neresi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
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Bursa’da deprem mi oldu? 6 Şubat Kandilli son dakika deprem açıklaması! Deprem merkez üssü neresi?

Bursa'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Yalova'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 2.8 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Bu gelişmelerin ardından "Bursa'da deprem mi oldu?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? 6 Şubat Kandilli son dakika deprem açıklaması! Deprem merkez üssü neresi? İşte son gelişmeler...

Bursa'da deprem mi oldu? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu gelişmelerin ardından yakın illerde de deprem olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? 6 Şubat Kandilli son dakika deprem açıklaması! Deprem merkez üssü neresi? İşte haberin detayları...

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli'den yapılan açıklamada, 6 Şubat tarihindeki depremin merkez üssü Yalova olarak duyuruldu. Saat 15.07'de yerin 2.8 kilometre altında gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem Bursa başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Deprem merkez üssü:

SON DEPREMLER (6 ŞUBAT 2022)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.02.06 15:31:10 36.7385 30.5003 7.0 -.- 2.0 -.- HISARCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA) İlksel
2022.02.06 15:07:52 40.4570 28.9952 2.8 -.- 4.1 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2022.02.06 14:25:30 36.7108 30.5418 16.1 -.- 1.4 -.- GOYNUK-KEMER (ANTALYA) İlksel
2022.02.06 12:53:43 38.0730 27.4773 5.4 -.- 2.2 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel
2022.02.06 12:06:16 34.2995 23.8898 5.0 -.- 2.8 2.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.06 10:22:24 38.9557 42.0085 4.1 -.- 2.8 -.- OGLAKKAYA-BULANIK (MUS) İlksel
2022.02.06 09:45:48 40.1590 41.3132 14.8 -.- 1.8 -.- GUNGORMEZ-YAKUTIYE (ERZURUM) İlksel

2022.02.06 08:33:11 38.8100 42.4368 8.0 -.- 1.8 -.- CATALAGZI-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.02.06 07:06:44 36.8435 28.0357 6.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.06 06:53:35 38.0618 27.4838 5.1 -.- 2.0 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel
2022.02.06 06:45:54 37.6997 26.0282 4.9 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.02.06 06:30:48 38.8882 43.5238 7.0 -.- 1.8 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2022.02.06 06:19:33 38.3112 42.3853 5.3 -.- 1.5 -.- ALADANA-HIZAN (BITLIS) İlksel
2022.02.06 06:12:16 37.7002 25.9883 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.02.06 06:05:41 38.0748 27.4793 8.8 -.- 2.5 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel
2022.02.06 06:05:06 39.4853 27.9513 3.7 -.- 1.6 -.- INKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2022.02.06 05:13:09 37.7572 25.8855 29.5 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.02.06 05:09:05 37.2173 34.6240 5.0 -.- 1.9 -.- FAKILAR-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2022.02.06 04:40:34 36.0403 29.1558 16.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.06 04:39:00 36.8513 27.9792 7.6 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.02.06 03:55:34 39.8183 41.8435 5.0 -.- 3.0 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.02.06 03:53:21 38.9912 42.0757 7.5 -.- 1.3 -.- YEMISEN-BULANIK (MUS) İlksel
2022.02.06 03:50:56 38.5473 31.6065 5.5 -.- 1.4 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2022.02.06 02:54:30 36.1230 29.1755 8.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.06 01:25:41 40.6688 27.2035 11.5 -.- 1.1 -.- YUKARIKALAMIS-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2022.02.06 00:36:54 41.0607 44.3423 3.2 -.- 2.2 -.- ERMENISTAN İlksel

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