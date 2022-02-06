Bursa'da deprem mi oldu? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu gelişmelerin ardından yakın illerde de deprem olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? 6 Şubat Kandilli son dakika deprem açıklaması! Deprem merkez üssü neresi? İşte haberin detayları...

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli'den yapılan açıklamada, 6 Şubat tarihindeki depremin merkez üssü Yalova olarak duyuruldu. Saat 15.07'de yerin 2.8 kilometre altında gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki deprem Bursa başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Deprem merkez üssü: