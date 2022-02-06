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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde, saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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