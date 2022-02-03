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Son dakika | Eren Kış-19 operasyonu! Timler peşlerinde! Terör yapılanmasına geçit yok

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Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Son dakika | Eren Kış-19 operasyonu! Timler peşlerinde! Terör yapılanmasına geçit yok

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde Eren Kış-19 J.Asb.Üçvş.Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde EREN KIŞ-19 (DİYARBAKIR-KENDAL) J.ASB.ÜÇVŞ.SELÇUK ACAR Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (310 personel [(20) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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