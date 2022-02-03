Son dakika | Eren Kış-19 operasyonu! Timler peşlerinde! Terör yapılanmasına geçit yok

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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