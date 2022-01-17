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Son dakika: PKK'ya Eren-Kış 15 darbesi! Operasyon başladı

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Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Son dakika: PKK’ya Eren-Kış 15 darbesi! Operasyon başladı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı "Eren-Kış 15" operasyonunun başladığını açıkladı. Terör örgütlerinin üzerine gitmeye devam eden Mehmetçik görev başladı. Batman'daki operasyona bin 400 personel katılıyor.

İçişleri Bakanlığı "Eren-Kış 15" operasyonunun başladığını açıkladı. Terör örgütlerinin üzerine gitmeye devam eden Mehmetçik görev başladı.

Batman'daki operasyona bin 400 personel katılıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Batman'da Eren-Kış 15, Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan operasyonu başlatıldı. Operasyona Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularından oluşan 1440 personel katılıyor.

Türk askerinin ilk hedefi kış üstlenmesindeki teröristleri ara-bul-yok et taktiğiyle etkisiz hale getirmek.

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