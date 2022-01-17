Son dakika: PKK’ya Eren-Kış 15 darbesi! Operasyon başladı

Batman'daki operasyona bin 400 personel katılıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Batman'da Eren-Kış 15, Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan operasyonu başlatıldı. Operasyona Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularından oluşan 1440 personel katılıyor.