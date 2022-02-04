04 Şubat 2022, Cuma
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Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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Kayseri’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi yakalandı. Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlünün işlemleri sürüyor.

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