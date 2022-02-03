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Ankara'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Ankara’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin yeniden toparlanma arayışında olan güncel finans ve eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

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