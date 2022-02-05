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Son dakika: Ankara Kızılcahamam'da MHP kampı başladı! Bahçeli'den 2023 seçimleri için talimat: Hazırlıklı olun

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Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Son dakika: Ankara Kızılcahamam’da MHP kampı başladı! Bahçeli’den 2023 seçimleri için talimat: Hazırlıklı olun

Son dakika haberine göre MHP'nin 'Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı', Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında başladı. Bahçeli, teşkilatın gelecek yıl yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlıklı olmasını istedi. Öte yandan Bahçeli Kızılcahamam kampı çerçevesinde Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ve Şehit Fatih Duru Parkı Şehit Anıt Ağacı'nı ziyaret etti.

MHP'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen kampı başladı. Milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı için Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıtta Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, sonrasında şehit isimlerinin yazılı olduğu alanlara karanfil bıraktı. 'Gökbörü Otağı'nı da ziyaret eden Bahçeli, bir süre partililerle sohbet etti. Ardından Şehit Fatih Duru Parkı Şehit Anıt Ağacı'na bir ziyaret gerçekleştiren Bahçeli, sonrasında toplantının yapılacağı otele geçti.

Basına kapalı yapılan toplantının açılışında konuşan Bahçeli, ülke gündemini değerlendirdi. Bahçeli konuşmasında, tüm yöneticiler ve milletvekilleriyle teşkilatın gelecek yıl yapılacak genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlıklı olmasını, saha çalışmalarına ağırlık verilmesini, özellikle muhalefetin söylemlerine karşı halka Cumhur İttifakı'nın tezlerinin anlatılmasını istedi.

Yarın sona erecek toplantıda seçim sürecinde hem genel merkez hem teşkilat bazında yapılacak çalışmaların ele alınacağı, ülke sorunlarının değerlendirileceği, ayrıca TBMM'nin bu yılki faaliyetlerinin konuşulacağı belirtildi.

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