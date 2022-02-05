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Son dakika: Dışişleri'nden 19 göçmeni öldüren Yunanistan'a sert tepki! Uluslararası topluma çağrı: Sessiz kalmayın

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Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Son dakika: Dışişleri’nden 19 göçmeni öldüren Yunanistan’a sert tepki! Uluslararası topluma çağrı: Sessiz kalmayın

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, göçmenleri geri iten ve hayatlarına mal olan eylemleri nedeniyle Yunanistan'a karşı sessiz kalınmaması çağrısı yaptı.

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