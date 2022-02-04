Son dakika: MSB'den Yunanistan'a sert tepki: İnsanlık dışı muameleye derhal son vermeli
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir." ifadelerine yer verildi. Öte yandan Edirne Valiliği, Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden göçmen sayısının 19'a yükseldiğini açıklamıştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nca Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilip donarak hayatını kaybeden göçmenlere ilişkin, "Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir" açıklaması yapıldı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hayata tutunmak için çıktıkları yolculukta Yunan hudut görevlileri tarafından elbiseleri, ayakkabıları, her şeyleri alınan ve bu insanlık dışı muamele neticesinde soğuk havada donarak hayatlarını kaybeden göçmenlerin görüntüleri 7'den 70'e herkesi derinden üzmüştür. Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ciddiye bile almayan Yunanistan, göçmenlerin hayatını tehlikeye atarak dünya milletlerinin yüreğini sızlatmaktan vazgeçmelidir. İnanıyoruz ki Yunan halkı da bu görüntüleri utançla, yüreği sızlayarak izlemiş ve göçmenlere yapılan muameleyi nefretle karşılamıştır. Bu eylemler artık Avrupa Birliği'nin de dikkatini çekmelidir" denildi.
ÖLÜ SAYISI ARTTI
Edirne Valiliği yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın ölüme ittiği mültecilerden gelen yeni haberi paylaştı. Valilik tarafından yapılan bildiride ölü sayısının arttığına dikkat çekildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır." ifadelerine yer verildi.
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