Dev projeler hizmete girdi! Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Asla izin vermeyeceğiz
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılış töreni bugün yapıldı. Hava muhalefeti nedeniyle ertelenen "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. Projeyle Zonguldak ve Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandı, 40 dakikada geçilen güzergah 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indi. Öte yandan Filyos Limanı’na yüksek standartlı erişim imkanı sağlanacak. Başkan Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı açılış programında "Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Enflasyonda hiç istemediğimiz bir yükseliş yaşandı, buna karşı her konuda ciddi iyileştirme yaptık. Külfetin sadece çalışanlarımızın ve emeklilerimizin sırtına yüklenmesine asla izin vermeyeceğiz." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde bugün geldiği yere baktığımızda yapılan reformların, katedilen mesafelerin çok büyük bölümünün altında bizim imzamızın olduğu görülecektir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.
İki hafta önce Zonguldak'a planlanan ziyaretin olumsuz hava şartları sebebiyle bugüne ertelendiğini ancak bugün de soğuk algınlığı ve sesindeki kısıklık nedeniyle Zonguldak'a gidemediğini ifade eden Erdoğan, "Nasip değilmiş. Buna rağmen Prof. Dr. Teoman Duralı Tünelleri başta olmak üzere şehrimize kazandırdığımız 3 milyar 404 milyon liralık yatırımların resmi açılışını canlı bağlantıyla da olsa gerçekleştirmek istedik." dedi.
Erdoğan, Cumhuriyetle birlikte il statüsü kazanan Zonguldak'ın hep çalışmanın, alın terinin, emeğin sembolü olduğunu belirterek "Madenlerde ve demir çelik fabrikalarında çalışan işçilerin başlarındaki baret, ellerindeki kara, yüreklerindeki ateş, bu şehrin üretim gücünün sembolüdür. Filyos Projesi başta olmak üzere yeni atılımlarla kabuğunu kırıp tüm Karadeniz'in, tüm bölgenin üretim ve lojistik üssü haline dönüşen bu şehrin önünde artık yeni bir sayfa açılıyor. Biz de Zonguldak'ı bu aydınlık geleceğine uygun altyapılarla eser ve hizmetlerle donatarak, büyük ve güçlü Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirmenin gayreti içindeyiz. Resmi açılışını yapacağımız yatırımlar da işte bu amaca yöneliktir." diye konuştu.
"ZONGULDAK-KİLİMLİ ARASINDAKİ ULAŞIM 5 DAKİKAYA DÜŞECEK"
Zonguldak-Kilimli Yolu üzerinde inşa edilen tünellere, Türkiye'nin fikir ve ilim dünyasının önemli simalarından, "şehrin evladı" Prof. Dr. Teoman Duralı'nın isminin verildiğini dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yapımı tamamlanan Zonguldak-Kilimli Yolu'nun Prof. Dr. Teoman Duralı 1 ve 2 tünellerinin Karaelmas ve Uzunkum kavşaklarının resmi açılışını buradan yapıyoruz. Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım, 5 dakikaya düşecek. Hem yolun yarı yarıya kısalması hem seyahat süresinin azalması sayesinde Zonguldak'la Kilimli'yi adeta bütünleştirmiş oluyoruz. Açılışını yapacağımız bir başka önemli ulaştırma yatırımı Zonguldak-Karadeniz Ereğli Yolu Değirmenağzı 1 ve 2 tünelleri, Kozlu Viyadüğü ve köprüleri, Ereğli Hastane ve Karaelmas köprüleri, kavşaklarıdır. Yatırım tutarı 1 milyar 180 milyon lira olan bu proje sayesinde artık Zonguldak ile en büyük ilçesi Karadeniz Ereğli arasındaki ulaşım daha hızlı ve konforlu şekilde sağlanabilecektir. Her iki istikametteki tünel, köprü, kavşak projelerinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Zonguldak'ın kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşımdaki bu imkanları en iyi şekilde değerlendireceğinden hiç şüphe duymuyorum."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın merkezindeki ve çeşitli ilçelerindeki enerji iletim hatları, trafo merkezleri gibi altyapıların yenilendiğini ve genişletildiğini, toplamda 326 milyon liralık yatırımla tamamlanan enerji projeleriyle Bakacakkadı, Perşembe ve Çatalağzı beldelerine getirilen doğal gaz hatlarının resmi açılışının da yapıldığını söyledi.
TOKİ tarafından Üzülmez ve Terakki mahalleleri ile Çaycuma ve Devrek ilçelerinde 266 milyon liralık yatırımla 1683 konut, 3 cami, 6 ticaret merkezi inşaatının tamamlandığını kaydeden Erdoğan, TOKİ projelerinin yanı sıra çeşitli kurumlara, üniversitelere, belediyelere ait çok sayıda yatırımın da resmi açılışlarının yapıldığını belirtti.
Erdoğan, toplamda 3 milyar 404 milyon liralık yatırımların hayırlı olmasını dileyerek yatırımların Zonguldak'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
"ARTIK YENİ VE DAHA BÜYÜK BİR KALKINMA DEVRİMİNİN EŞİĞİNDEYİZ"
"Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde bugün geldiği yere baktığımızda yapılan reformların, katedilen mesafelerin çok büyük bölümünün altında bizim imzamızın olduğu görülecektir. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, şehircilikten spora, sanayiden tarıma her alanda ülkemizi Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e, 10'a katlayan eserlerle donattık. Artık yeni ve daha büyük bir kalkınma devriminin eşiğindeyiz. Güvenliğini sağladığımız her alanda hak ettiği hizmetlere kavuşturduğumuz temel altyapımızı inşa ettiğimiz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak atılımı başlattık. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek inşallah bu hedeflerimize de ulaşacağız. Hiç şüphesiz bu büyük devrim de öyle kolay ilerlemeyecek, öyle kolay gerçekleşmeyecek."
BATI KARADENİZ'İN İHRACAT KAPISI
Türkiye'nin önemli sanayi tesislerinin yer aldığı Zonguldak, kara, deniz, demir yolu ulaşım modlarını buluşturan konumuyla Batı Karadeniz'in ihracat kapısı konumunda bulunuyor.
Bölgede doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu aynı zamanda uluslararası ulaşım akslarındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun da bir bölümünü oluşturuyor. Yolun Zonguldak ile Kilimli, Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde yoğun nüfuslu yerleşimler, sanayi tesisleri, Filyos serbest bölgesi yer alırken güzergahtaki trafiğin düzenlenmesi önem arz ediyor.
BUGÜN HİZMETE GİRİYOR
11. Kalkınma Planı kapsamında Filyos Limanı'na da ulaşım sağlayacak şekilde projelendirilen 34 kilometre uzunluğundaki Zonguldak-Kilimli yolunun 6,5 kilometrelik kesimi, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlanarak hizmete sunuluyor. Açılışı yapılan kesimde tamamı çift tüplü inşa edilen 1546 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metre Uzunkum Tüneli ve 382 metre Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2502 metre tünel imalatı ile toplam uzunlukları 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum köprülü kavşakları bulunuyor.
40 DAKİKALIK SEYAHAT SÜRESİ 5 DAKİKAYA İNİYOR
Proje ile yerleşim alanlarından geçen transit trafiğin şehir dışına alınarak bölgedeki ulaşımın düzenlenmesi amaçlandı.
Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimli'yi birbirine bağlayan yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilerek trafik hacmi rahatlatılırken, yolda inşa edilen tüneller ve bağlantı yollarıyla hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım tesis edildi.
Projenin tamamlanmasıyla Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandı, 40 dakikada geçilen güzergah 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indirildi.
FİLYOS LİMANI'NA YÜKSEK STANDARTLI ERİŞİM İMKANI SAĞLANACAK.
Zonguldak-Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon lira, akaryakıttan 20,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 155,2 milyon lira tasarruf elde edilecek, karbon salımı 4 bin 225 ton azaltılacak.
Projenin tamamının hizmete sunulmasıyla Filyos Limanı'na yüksek standartlı erişim imkanı tesis edilecek.
Batı Karadeniz Sahil Yolu projesinin önemli bir bölümünü oluşturan güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak illerinin Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a ulaşım kolaylaşacak.
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