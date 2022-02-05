Dev projeler hizmete girdi! Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın merkezindeki ve çeşitli ilçelerindeki enerji iletim hatları, trafo merkezleri gibi altyapıların yenilendiğini ve genişletildiğini, toplamda 326 milyon liralık yatırımla tamamlanan enerji projeleriyle Bakacakkadı, Perşembe ve Çatalağzı beldelerine getirilen doğal gaz hatlarının resmi açılışının da yapıldığını söyledi.

TOKİ tarafından Üzülmez ve Terakki mahalleleri ile Çaycuma ve Devrek ilçelerinde 266 milyon liralık yatırımla 1683 konut, 3 cami, 6 ticaret merkezi inşaatının tamamlandığını kaydeden Erdoğan, TOKİ projelerinin yanı sıra çeşitli kurumlara, üniversitelere, belediyelere ait çok sayıda yatırımın da resmi açılışlarının yapıldığını belirtti.

Erdoğan, toplamda 3 milyar 404 milyon liralık yatırımların hayırlı olmasını dileyerek yatırımların Zonguldak'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"ARTIK YENİ VE DAHA BÜYÜK BİR KALKINMA DEVRİMİNİN EŞİĞİNDEYİZ"

"Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde bugün geldiği yere baktığımızda yapılan reformların, katedilen mesafelerin çok büyük bölümünün altında bizim imzamızın olduğu görülecektir. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, şehircilikten spora, sanayiden tarıma her alanda ülkemizi Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e, 10'a katlayan eserlerle donattık. Artık yeni ve daha büyük bir kalkınma devriminin eşiğindeyiz. Güvenliğini sağladığımız her alanda hak ettiği hizmetlere kavuşturduğumuz temel altyapımızı inşa ettiğimiz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak atılımı başlattık. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek inşallah bu hedeflerimize de ulaşacağız. Hiç şüphesiz bu büyük devrim de öyle kolay ilerlemeyecek, öyle kolay gerçekleşmeyecek."

BATI KARADENİZ'İN İHRACAT KAPISI

Türkiye'nin önemli sanayi tesislerinin yer aldığı Zonguldak, kara, deniz, demir yolu ulaşım modlarını buluşturan konumuyla Batı Karadeniz'in ihracat kapısı konumunda bulunuyor.

Bölgede doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu aynı zamanda uluslararası ulaşım akslarındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun da bir bölümünü oluşturuyor. Yolun Zonguldak ile Kilimli, Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde yoğun nüfuslu yerleşimler, sanayi tesisleri, Filyos serbest bölgesi yer alırken güzergahtaki trafiğin düzenlenmesi önem arz ediyor.