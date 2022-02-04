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Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri sosyal medyada alay konusu oldu: Bir gün 24 saat 25 saat diyemezsiniz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözleri sosyal medyada alay konusu oldu: Bir gün 24 saat 25 saat diyemezsiniz

Gaflarıyla hafızalara kazınan Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında sosyal medyada oldukça gülümseten bir gaf yaptı. Kılıçdaroğlu 'ti' ye alınan açıklamalarında, "Bilim aklın ve mantığın kabul ettiği, dünyada herkesin bildiği bir gerçektir. Saat 12 saat diyoruz değil mi? 24 saat diyoruz. 25 saat diyemezsiniz. Bütün dünya 12 saat kabul ediyor." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir programda gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Yine beyin yakan gaflarına devam etti. Kılıçdaroğlu'nun sözleri ise sosyal medyada alaya alındı.

12 Mİ 24 MÜ 25 Mİ?
Kılıçdaroğlu, "Bilim aklın ve mantığın kabul ettiği, dünyada herkesin bildiği bir gerçektir. Saat 12 saat diyoruz değil mi? 24 saat diyoruz. 25 saat diyemezsiniz. Bütün dünya 12 saat kabul ediyor." dedi.

KALEM YUKARI DEĞİL YERE DÜŞÜYORMUŞ
Ayrıca, "Yer çekimi var mı? Evet, var. Kalemi yere atınca yukarı değil yere düşüyor" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantının basına açık bölümünde konuşan Kılıçdaroğlu bölgesel gaflarına hız kesmeden devam etti.

AFFEDERSİNİZ!
Kılıçdaroğlu, "1,5 milyon ton rezerve sahibiz" dedi ve sürekli etraftakiler onu düzeltti. "Uzun Hasan'ın topraklarındayız affedersiniz Uzun Mehmet" diyerek yine gaflarına devam etti.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşarak, "Zonguldak'ımızdan bihaber Başkan! Şaşırdık mı?" notunu düştü.

ÇORUM CİDDİ İHRACAT YAPAN ÜLKEDİR
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgesel gafları bitmek bilmedi! "Çorum ciddi ihracat yapan ülkedir" dedi. Mersin'in Güneydoğu'nun incisi olduğunu söyledi.

FINDIĞIN YÜZDE 42'SİNİ TEK BAŞINA ŞANLIURFA ÜRETİR
Şimdi de "Fındığın yüzde 42'sini tek başına Şanlıurfa üretir" gafıyla gündemi alt üst etti! Ordu Büyükşehir Belediyesi, Twitter'dan cevap verdi: "Peki bundan fındığın haberi var mı?"

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