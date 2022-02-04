Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözleri sosyal medyada alay konusu oldu: Bir gün 24 saat 25 saat diyemezsiniz

KALEM YUKARI DEĞİL YERE DÜŞÜYORMUŞ

Ayrıca, "Yer çekimi var mı? Evet, var. Kalemi yere atınca yukarı değil yere düşüyor" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantının basına açık bölümünde konuşan Kılıçdaroğlu bölgesel gaflarına hız kesmeden devam etti.