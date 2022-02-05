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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 05.02.2022 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başkan Erdoğan, Omicron varyantı olan hastalığı hafif geçirdiklerini söyledi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya adreslerinden yaptığı açıklamada, bugün hafif belirtiler üzerine eşi Emine Erdoğan ile birlikte test yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını belirtti.

Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.

Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."

EMİNE ERDOĞAN: ANCA BERABER, KANCA BERABER
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Twitter'dan ''Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz'' mesajını paylaştı.

SOĞUK ALGINLIĞI SEBEBİYLE GELEMEDİK DEMİŞTİ
Öte yandan İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden Zonguldak'taki kalabalığa video bağlantısıyla ile seslenen Erdoğan, "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş" demişti.

SOSYAL MEDYADAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI
Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası sosyal medyadan gerek siyasiler gerek vatandaşlar geçmiş olsun mesajı paylaştı.

İşte o mesajlardan bazıları:












Başkan Erdoğan’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı! BAŞKAN ERDOĞAN KORONAVİRÜSE YAKALANDI!

Başkan Erdoğan’ın korona testi pozitif çıktı! BAŞKAN ERDOĞAN'IN KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI!

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