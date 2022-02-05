2022 THY kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? THY kabin memuru alımı ne zaman başlıyor?
2022 THY kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? THY kabin memuru alımı ne zaman başlıyor? Türk Hava Yolları (THY) bünyesinde çalışmak isteyen kişiler için açılan ilana göre; kuruma 1.000 yeni kadın kabin memuru alınacak. İstihdam edilecek kişiler için başvuru süresi açıldı.
2022 THY kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? THY kabin memuru alımı ne zaman başlıyor? THY kabin memuru alımı için başvurular başladı. Kurum bünyesine 1.000 yeni kadın kabin memuru alımı yapılacağı duyurulmuştu. Kabin memuru olarak görev almak isteyen kadın adayların boylarının 160 ile 180 cm aralığında olması gerekiyor.
2022 THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞLADI MI?
Türk Hava Yolları'nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana göre 1 Ocak 1992– 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek.
Kabin memuru olarak görev almak isteyen kadın adayların boylarının 160 ile 180 cm aralığında olması gerekmektedir. Kilo değerlendirmesi ise boy-kilo endeksine göre yapılmaktadır. Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye internet adresinden ulaşabilecekler.
Türk Hava Yolları misafirlerini gökyüzünde karşılayacak adayların güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kişiler olması bekleniyor. Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye "https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi" adresinden ulaşılabilecek.
THY KABİN MEMUR ALIMI ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
01/01/1992 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak)
En az lise mezunu olmak)
İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.))
Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak)
Daha önce THY AO veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak)
160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY AO veya THY AO'nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.))
THY AO Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak)
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