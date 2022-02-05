2022 THY kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? THY kabin memuru alımı ne zaman başlıyor?

Kabin memuru olarak görev almak isteyen kadın adayların boylarının 160 ile 180 cm aralığında olması gerekmektedir. Kilo değerlendirmesi ise boy-kilo endeksine göre yapılmaktadır. Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye internet adresinden ulaşabilecekler.

Türk Hava Yolları misafirlerini gökyüzünde karşılayacak adayların güler yüzlü, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kişiler olması bekleniyor. Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye "https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi" adresinden ulaşılabilecek.