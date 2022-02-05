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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

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Giriş: 05.02.2022 21:23
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Aliyev'in Erdoğan'a telefonu Azerbaycan Televizyonu tarafından da paylaşıldı.
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