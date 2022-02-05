Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Aliyev'in Erdoğan'a telefonu Azerbaycan Televizyonu tarafından da paylaşıldı.