05 Şubat 2022, Cumartesi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Aliyev'in Erdoğan'a telefonu Azerbaycan Televizyonu tarafından da paylaşıldı.