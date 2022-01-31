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Son dakika: Yunan ölüme itti, Türkiye kurtardı! 72 düzensiz göçmen...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Son dakika: Yunan ölüme itti, Türkiye kurtardı! 72 düzensiz göçmen...

Son dakika haberleri... Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları ve lastik botlardaki 72 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda can salları ve lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Lastik botların birinde bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

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