Son dakika: Yunan ölüme itti, Türkiye kurtardı! 72 düzensiz göçmen...

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda can salları ve lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.