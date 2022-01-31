Yunanistan'dan insanlık dışı hareket: 3 göçmeni denize attı! Bakan Soylu'dan tepki: Barbarlık ve canilik...
Ege’de insanlık dramına bir yenisi daha eklendi. Göçmenlere kapısını kapatan ve onlara mavi sularda bile hayat hakkı tanımayan Yunanistan yeni bir skandala daha imza attı. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığıca, Yunanistan unsurları tarafından gece saatlerinde 3 göçmenin denizin buz gibi sularına atıldığı açıklandı. Bu insanlık dışı tabloya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert tepki gösterdi. Soylu, "Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli.” dedi.
Konuya dair İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada; "31 Ocak 2022 tarihinde saat 11.20'de İzmir ili Çeşme ilçesi Karaada üzerinde düzensiz göçmenler olduğunun tespit edilmesi üzerine görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu düzensiz göçmenler ada üzerinden kurtarılmış ve düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda 1 düzensiz göçmenin kayıp olduğunun öğrenilmesi üzerine olay mahalline derhal ilave 2 Sahil Güvenlik Botu, 1 Dalış Timi, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 1 İnsansız Hava Aracı sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır." denildi.
"ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR"
Açıklamada, "Düzensiz göçmenlerle yapılan ayrıntılı mülakatta; 31 Ocak 2022 tarihinde Yunanistan unsurları tarafından gece saatlerinde 3 kişi olarak doğrudan denize atıldıkları, 2 düzensiz göçmenin yüzerek kendi imkânları ile karaya çıktığı, 1 düzensiz göçmenin ise kayıp olduğu beyan edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı, kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede arama kurtarma faaliyetleri başlattı.
Ayrıca, olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.
BAKAN SOYLU'DAN AB, YUNANİSTAN VE FRONTEX'E SERT TEPKİ: BARBARLIK, CANİLİK...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaşananlara sert bir tepki gösterdi.
Bakan Soylu, "Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti. Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sabire Aydemir Doodle oldu! Sabire Aydemir kimdir, neden doodle oldu? Sabire Aydemir biyografisi...
- Diyanet mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 imamlık mülakat sonuçları açıklandı mı?
- Başvuru tarihi açıklandı! TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- ÖSYM 2022 takvimi: LGS, YKS bu sene ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı (AYT, TYT) tarihleri açıklandı mı?
- Transfer sezonu ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2021-2022 sezonu ara transfer ne zaman bitecek?
- Karşılıksız 3000 TL'ye varan ödeme! Süresi dolan emekli başvuru yaparak alıyor! Maaş hesabına anında...
- Survivor Mert Öcal'ın sevgilisi kim, evli mi? Survivor Mert'in gerçek sevgilisi kim, ismi ne?
- Açıklama geldi, maaşlar artırıldı! Emekli ve memur maaş zammı sonrasında değişti! İşte, virgülü noktasına yeni ücretler...
- Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
- Survivor yedek yarışmacılar kimler, isimleri ne? Survivor 2022 yedek yarışmacılar ne zaman gelecek?
- Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? Okullarda tatil uzayacak mı?
- AGİ kalktı mı? Asgari ücretin üstünde maaş alana AGİ var mı? Şubat maaşında AGİ yattı mı?