Yunanistan’dan insanlık dışı hareket: 3 göçmeni denize attı! Bakan Soylu’dan tepki: Barbarlık ve canilik...

"ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Açıklamada, "Düzensiz göçmenlerle yapılan ayrıntılı mülakatta; 31 Ocak 2022 tarihinde Yunanistan unsurları tarafından gece saatlerinde 3 kişi olarak doğrudan denize atıldıkları, 2 düzensiz göçmenin yüzerek kendi imkânları ile karaya çıktığı, 1 düzensiz göçmenin ise kayıp olduğu beyan edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı, kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede arama kurtarma faaliyetleri başlattı.