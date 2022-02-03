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CHP'li Ekrem İmamoğlu hukuk tanımıyor! İBB izin almadan yardım kampanyası başlattı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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CHP’li Ekrem İmamoğlu hukuk tanımıyor! İBB izin almadan yardım kampanyası başlattı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kanun tanımaz tavırlarına devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Valiliği'nden izin alınmadan yardım kampanyası başlatıldığı ortaya çıktı. Bununla da kalmayan İstanbul Vakfı'nın söz konusu paylaşımında kiosk noktalarına yönlendirme yapılıyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu İstanbul Vakfı tarafından "İstanbul'da dayanışmayı birlikte büyütüyoruz" sloganıyla başlatılan kampanyanın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na aykırı olduğu öğrenildi.

İstanbul Vakfı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul'da dayanışmayı birlikte büyütüyoruz! İSBAK A.Ş. vakfımız için destek kioskları geliştirdi; artık bu kiosklar aracılığıyla kredi veya banka kartınızla bağışta bulunabilirsiniz. Sizinle, yapacağınız her bir destekle daha güçlüyüz" denildi.

İstanbul Vakfı'nın söz konusu paylaşımında kiosk noktalarına yönlendirme yapılıyor.

İstanbul Vakfı'nın internet sayfasında yapılan paylaşımda ise kiosk cihazlarından temassız banka kartı veya kredi kartı ile 20 TL bağışta bulunarak eğitime destek, aile destek ve anne-bebek desteğinin sağlanmasının hedeflendiği, yapılacak desteğin doğrudan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşacağının iddia ediliyor. Sitede; kiosk lokasyonlarının İstanbul'da iki adreste bulunduğu ifade ediliyor.

KAMPANYA 2860 SAYILI YARDIM TOPLAMA KANUNU'NA AYKIRI

Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu İstanbul Vakfı tarafından başlatılan yardım kampanyası için İstanbul Valiliği'nden izin alınmadığı öğrenildi. Söz konusu kampanyanın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na aykırı olduğu ifade edildi.

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun; "İzin alma zorunluğu" başlıklı 6. maddesinde "Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, Cumhurbaşkanınca belirlenip ilan edilir. İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır…" deniliyor.

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