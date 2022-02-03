CHP'li Ekrem İmamoğlu hukuk tanımıyor! İBB izin almadan yardım kampanyası başlattı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kanun tanımaz tavırlarına devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Valiliği'nden izin alınmadan yardım kampanyası başlatıldığı ortaya çıktı. Bununla da kalmayan İstanbul Vakfı'nın söz konusu paylaşımında kiosk noktalarına yönlendirme yapılıyor.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu İstanbul Vakfı tarafından "İstanbul'da dayanışmayı birlikte büyütüyoruz" sloganıyla başlatılan kampanyanın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na aykırı olduğu öğrenildi.
İstanbul Vakfı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul'da dayanışmayı birlikte büyütüyoruz! İSBAK A.Ş. vakfımız için destek kioskları geliştirdi; artık bu kiosklar aracılığıyla kredi veya banka kartınızla bağışta bulunabilirsiniz. Sizinle, yapacağınız her bir destekle daha güçlüyüz" denildi.
İstanbul Vakfı'nın söz konusu paylaşımında kiosk noktalarına yönlendirme yapılıyor.
İstanbul Vakfı'nın internet sayfasında yapılan paylaşımda ise kiosk cihazlarından temassız banka kartı veya kredi kartı ile 20 TL bağışta bulunarak eğitime destek, aile destek ve anne-bebek desteğinin sağlanmasının hedeflendiği, yapılacak desteğin doğrudan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşacağının iddia ediliyor. Sitede; kiosk lokasyonlarının İstanbul'da iki adreste bulunduğu ifade ediliyor.
KAMPANYA 2860 SAYILI YARDIM TOPLAMA KANUNU'NA AYKIRI
Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu İstanbul Vakfı tarafından başlatılan yardım kampanyası için İstanbul Valiliği'nden izin alınmadığı öğrenildi. Söz konusu kampanyanın 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na aykırı olduğu ifade edildi.
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun; "İzin alma zorunluğu" başlıklı 6. maddesinde "Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, Cumhurbaşkanınca belirlenip ilan edilir. İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır…" deniliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Şükür namazında okunacak dualar nelerdir?
- Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kamuya 1600 memur ataması yapılacak! 2022 memur alımı yapılacak kurumlar ve kadro dağılımı açıklandı! İşte o ilanlar...
- TOGG ne zaman satışa çıkacak? Yerli araba TOGG fiyatı ne kadar olacak?
- Bu sene oruç ne zaman tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet takvimi!
- Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?
- Regaip gecesi neler yapılır? 2022 Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler...
- Erick Pulgar kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar kimdir?
- Regaip Kandili ile ilgili hadisler ve ayetler! Diyanet Regaip Kandili ile ilgili Kur'an'da geçen ayetler nelerdir?
- 2022 Ocak ayı enflasyon yüzde kaç oldu? 2022 Ocak enflasyon düştü mü arttı mı?
- Okullar ne zaman kapanacak? 2022 okullar ne zaman tatil olacak?
- Kandil mesajları: 2022 kısa ve öz, anlamlı Regaip Kandili mesajları burada! Resimli en güzel kandil mesajı