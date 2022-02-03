Büyükçekmece’de rögarlar taştı sokaklar su altında kaldı! Altyapı nasıl çöktü?

Konuyla ilgili konuşan bir vatandaş, "Gece sahura kalkmıştım, gece 2'den beri İSKİ'yi arıyorum. Gelip gidiyorlar sadece. Sadece film çeviriyorlar. Gece 2'den beri arıyorum. İlgilenen, yapan kimseyi göremedim. Ayıptır, günahtır. Masrafı kim karşılayacak" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN