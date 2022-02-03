Büyükçekmece'de rögarlar taştı sokaklar su altında kaldı! Altyapı nasıl çöktü?
İstanbul Büyükçekmece'de etkili olan sağanak yağış sonrası rögarlar taştı. Bir araç suya gömülürken, bazı dükkan ve evleri de su bastı. A Haber muhabiri Mahmut Keşan olay yerinden son bilgileri aktardı.
İstanbul Büyükçekmece'de sağanak yağış sonrası rögarların taşmasıyla 4 sokağa su bastı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su basması sonucu isyan eden bir vatandaş gece 2 sıralarında durumu İSKİ'ye bildirdiklerini ancak sonuç alamadıklarını ifade etti.
Dizdariye Mahallesi Pazar Caddesinde bulunan 4 sokakta birden kanalizasyon taştı. Taşkın sonucu sokaklar göle döndü. 2 araç yarıya kadar su altına kaldı.
Vatandaşlar duvar üstünden tırmanarak evlerine gitmeye çalıştı. Taşkının gece saatlerinden itibaren başladığı ve durumun İSKİ'ye bildirildiği ancak ilgilenen kimsenin olmadığı iddia edildi.
Konuyla ilgili konuşan bir vatandaş, "Gece sahura kalkmıştım, gece 2'den beri İSKİ'yi arıyorum. Gelip gidiyorlar sadece. Sadece film çeviriyorlar. Gece 2'den beri arıyorum. İlgilenen, yapan kimseyi göremedim. Ayıptır, günahtır. Masrafı kim karşılayacak" dedi.
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