Son dakika: Uğur Mumcu cinayeti şüphelisine kurşunlu tehdit! Gelen kargoyu açtı hayatının şokunu yaşadı

Nota konu Sayed Ali Akbar Mir-Vekili ile 2014 yılında iş ilişkisinde bulunduğu yönünde yapılan yasadışı dinlemelerle ortaya çıktığını ileri süren Çelik, 'O dönemde konu kapanmıştı. Bana gelen kargodaki kurşun, not ve güle anlam yüklemesem de ailem korktu. Bana gelen kargoyu getiren kuryenin yüzünü görmedim. Motor plakasını da alamamışlar. Ben işim gereği yurt içi ve yurt dışı çalışan birisiyim. Bana gönderilen notta yazan şahsı Hamit olarak bilirim ve iş ilişkim halen sürmektedir. İş yerime beni tehdit etmek amacıyla gönderilen paketin sahiplerinin tespit edilerek cezalandırılmasını istiyorum' diye konuştu.