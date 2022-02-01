01 Şubat 2022, Salı
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Son dakika: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Son dakika: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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