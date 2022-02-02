02 Şubat 2022, Çarşamba
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FETÖ şüphelisi eski yarbay Edirne'de yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2022
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FETÖ şüphelisi eski yarbay Edirne’de yakalandı

Son dakika haberi... Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay, gözaltına alındı.

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