TBMM'de 3. toplantı! HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kalkacak mı?
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu bünyesinde kurulan Hazırlık Komisyonu, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne finansman sağlama" iddiasıyla düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyasını ele almak için yarın üçüncü toplantısını gerçekleştirecek.
Hazırlık Komisyonu, yarın saat 14.00'te AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can başkanlığında toplanacak.
Komisyon, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması konusunda hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi üzerindeki incelemelerini sürdürecek.
Hazırlık Komisyonuna, kendisine tanınan bir haftalık süre içinde yazılı savunmasını sunmayan HDP'li Güzel, talep etmesi durumunda, Komisyonda sözlü savunma yapabilecek.
HDP'Lİ GÜZEL, YETKİ VERECEĞİ BİR MİLLETVEKİLİ ARKADAŞINA SAVUNMASINI YAPTIRABİLECEK
Hazırlık Komisyonu, "Savunma hakkı kutsaldır" ilkesi kapsamında Güzel'e, sözlü savunması yapması konusunda resmi tebligatı iletti.
Güzel, yüz yüze savunma yapmaması durumunda yetki vereceği bir milletvekili arkadaşına kendisini savundurabilecek.
11 gündür çalışmalarını sürdüren Hazırlık Komisyonu, bu süreçte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ilgili kişilerle yazışmalarını tamamlayacak; yeni bilgi, belge ve ek dosyaları değerlendirmelerinde gözeterek raporunu hazırlayacak. Komisyon, HDP'li Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı alırsa bu yönde hazırlayacağı raporu Karma Komisyon'a sunacak.
Karma Komisyon da 1 ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandıracak.
Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.
GENEL KURUL AŞAMASI
Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor.
Milletvekillerine dağıtılan Karma Komisyon raporu, Genel Kurulda okunarak görüşülüyor. Biri lehte diğeri de aleyhte olmak üzere, iki milletvekili rapor üzerinde konuşma yapıyor. Fezlekesi olan milletvekili isterse Hazırlık Komisyonu'nda, Karma Komisyon'da veya Genel Kurul'da kendi savunmasını yapabiliyor ya da başka bir milletvekili arkadaşına savunma yapması için bu hakkını verebiliyor. Söz ve savunma talebi yoksa görüşmeler tamamlanıyor.
Daha sonra Karma Komisyon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor. Genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli oluyor.
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