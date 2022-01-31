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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ''troll'' videosu ile kendini ele verdi! 100 bin TL'lik boğaz manzaralı dairede fakir edebiyatı

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Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ’’troll’’ videosu ile kendini ele verdi! 100 bin TL’lik boğaz manzaralı dairede fakir edebiyatı

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya skandallarına bir yenisini ekledi. Mutfağından paylaştığı videolarla mütevazı bir görünüm oluşturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, bu defa gerekli hesabı yapamadı. Kayda aldığı videoda bazı sosyal medya hesaplarının ismini paylaşarak, 'troll' olarak yaftalayan Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın yaptığı paylaşımla zor duruma düştü. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yaptığı Boğaz manzaralı dairenin bir otel odası olduğu ve bir gecelik ücretinin 100.000 TL ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun 100.000 TL'lik dairede fakir edebiyatı yapması akıllara Ekrem İmamoğlu'nun 48 bin liralık balık keyfini getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son paylaştığı "Troll" videosu ile komik duruma düştü.

Son dönemde Millet ittifakı'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığının kızışması sonrası aday olmak için evinin mutfağından videolar yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu mütevazı mutfak dekoruyla "Halktan biri" algısını empoze etmeye çalıştı.

Evinin mutfağı olduğunu iddia ettiği mekandan çektiği videolarda asılsız iddialarda bulunarak hükümete yüklenen Kılıçdaroğlu son videosunu farklı bir mekandan paylaştı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU "TROLL" İDDİASIYLA VİDEO PAYLAŞTI
Çektiği son video ile sosyal medyadaki bazı hesapların "troll" olduğunu iddia ederek isimlerini veren Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımda, "Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç..." dedi.

GERÇEĞİ CHP İSTANBUL GENÇLİK KOLLARI ORTAYA ÇIKARDI

Kılıçdaroğlu'nun hesabından paylaşılan videoda dar bir açı verilirken, CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın daha sonradan paylaştığı fotoğraf Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaldığı odayı ifşa etti.

BOĞAZ MANZARASI VE İÇKİ ŞİŞESİ
Paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaz manzaralı bir dairede olduğu görülürken cama masada bulunan içki şişesi de yansıdı.

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın paylaştığı fotoğraf Kılıçdaroğlu'nun mutfak dekoruyla giriştiği "Mütevazı" algısını yerle bir etti.

MEKANIN FİYATI ORTAYA ÇIKTI: GECELİK 100 BİN TL
Kılıçdaroğlu'nun videoyu çektiği mekana ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Odada yer alan dekorlardan anlaşıldığı üzere Kılıçdaroğlu videoyu Hilton İstanbul Bosphorus isimli hotelin "Presidental Suit" odasında çekti.

Odanın gecelik fiyatının 5.493 Euro yani yaklaşık 100 bin TL olduğu görüldü.

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