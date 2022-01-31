CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ''troll'' videosu ile kendini ele verdi! 100 bin TL'lik boğaz manzaralı dairede fakir edebiyatı
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya skandallarına bir yenisini ekledi. Mutfağından paylaştığı videolarla mütevazı bir görünüm oluşturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, bu defa gerekli hesabı yapamadı. Kayda aldığı videoda bazı sosyal medya hesaplarının ismini paylaşarak, 'troll' olarak yaftalayan Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın yaptığı paylaşımla zor duruma düştü. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yaptığı Boğaz manzaralı dairenin bir otel odası olduğu ve bir gecelik ücretinin 100.000 TL ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun 100.000 TL'lik dairede fakir edebiyatı yapması akıllara Ekrem İmamoğlu'nun 48 bin liralık balık keyfini getirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son paylaştığı "Troll" videosu ile komik duruma düştü.
Son dönemde Millet ittifakı'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığının kızışması sonrası aday olmak için evinin mutfağından videolar yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu mütevazı mutfak dekoruyla "Halktan biri" algısını empoze etmeye çalıştı.
Evinin mutfağı olduğunu iddia ettiği mekandan çektiği videolarda asılsız iddialarda bulunarak hükümete yüklenen Kılıçdaroğlu son videosunu farklı bir mekandan paylaştı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU "TROLL" İDDİASIYLA VİDEO PAYLAŞTI
Çektiği son video ile sosyal medyadaki bazı hesapların "troll" olduğunu iddia ederek isimlerini veren Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımda, "Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç..." dedi.
GERÇEĞİ CHP İSTANBUL GENÇLİK KOLLARI ORTAYA ÇIKARDI
Kılıçdaroğlu'nun hesabından paylaşılan videoda dar bir açı verilirken, CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın daha sonradan paylaştığı fotoğraf Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaldığı odayı ifşa etti.
BOĞAZ MANZARASI VE İÇKİ ŞİŞESİ
Paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaz manzaralı bir dairede olduğu görülürken cama masada bulunan içki şişesi de yansıdı.
CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın paylaştığı fotoğraf Kılıçdaroğlu'nun mutfak dekoruyla giriştiği "Mütevazı" algısını yerle bir etti.
MEKANIN FİYATI ORTAYA ÇIKTI: GECELİK 100 BİN TL
Kılıçdaroğlu'nun videoyu çektiği mekana ilişkin detaylar da ortaya çıktı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? ASDEP personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
- 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri, hangi meslekleri kapsayacak?
- BÖRÜ 2039 3. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? BÖRÜ yeni bölüm yayınlandı mı? Tansiyon tavan olacak...
- Mert Öcal'ın sevgilisi kim, ismi ne? Survivor Mert Öcal'ın gerçek sevgilisi kim? Ortalık aşk iddiasıyla karıştı...
- 15 bin öğretmen atama sorgulama: 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak? Sözleşmeli öğretmenlik...
- KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman? KPSS 2022 başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Survivor sürgün adasına kim, hangi yarışmacı gitti? 30 Ocak dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Kabine Toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, neler?
- Hesaplara ekstra 850 lira ödeme! Asgari ücrete vergi istisnası ile değişti! Yeni hesaplamalar kuruşu kuruşuna listelendi...
- 15 tatil ne kadar, kaç gün sürecek 2022? MEB ile yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşte takvim...
- Emeklilik için yüzleri güldürecek gelişme! 72 ay daha erken olunacak! Tarih öne çekiliyor, detaylar peş peşe açıklandı...
- Emekli maaş farkları ne zaman yatar? Memur 2,5 zam ve 14, 15 günlük maaş farkları yattı mı, bugün yatar mı?