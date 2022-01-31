CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ’’troll’’ videosu ile kendini ele verdi! 100 bin TL’lik boğaz manzaralı dairede fakir edebiyatı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son paylaştığı "Troll" videosu ile komik duruma düştü.

Son dönemde Millet ittifakı'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığının kızışması sonrası aday olmak için evinin mutfağından videolar yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu mütevazı mutfak dekoruyla "Halktan biri" algısını empoze etmeye çalıştı.

Evinin mutfağı olduğunu iddia ettiği mekandan çektiği videolarda asılsız iddialarda bulunarak hükümete yüklenen Kılıçdaroğlu son videosunu farklı bir mekandan paylaştı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU "TROLL" İDDİASIYLA VİDEO PAYLAŞTI

Çektiği son video ile sosyal medyadaki bazı hesapların "troll" olduğunu iddia ederek isimlerini veren Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımda, "Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç..." dedi.