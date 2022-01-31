Son dakika: Başkan Erdoğan 14 Şubat'ta BAE'ye gidecek! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez'de başlayan yeni döneme ilişkin yaptığı değerlendirmede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Şubat ayında BAE’yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Bahreyn'in başkenti Manama'da Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Salman Bin Hamad Al Khalifa ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN 14 ŞUBAT'TA BAE'YE GİDECEK
Bakan Çavuşoğlu, Körfez'de başlayan yeni döneme ilişkin yaptığı değerlendirmede, Başkan Erdoğan'ın 14 Şubat'ta BAE'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Çavuşoğlu, Mısır ile sürecin devam ettiğini, gelişmelerin olumlu olduğunu belirtti.
Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ile de ilişkilerin eski seviyesine dönmesini beklediklerini, hatta daha iyi bir seviyeye de ulaşabileceğini aktardı.
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