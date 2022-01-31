Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den Milli Muharip Uçak müjdesi! İmalat ve motor hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, özgün helikopter GÖKBEY'in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl gerçekleştireceklerini belirterek, "Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET de hangardan çıkacak ve yer testleri başlayacak." dedi.

Demir, HAVELSAN'da yapılan "2021 Değerlendirme ve 2022 Hedefler Toplantısı"nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin son yıllarda en büyük sıçramalardan birini de savunma sanayisinde yaptığına dikkati çeken Demir, özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde Mayıs 2004'te yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesinde alınan kararlarla savunma sanayisinde dış alım yerine yerli ve milli projeler dönemi başladığını vurguladı.

YERLİ VE MİLLİ PROJE VURGUSU

Demir, yerli ve milli savunma sanayisindeki dik duruş ve kararlılığın, ambargolara karşı da projeleri hızlandırdığına işaret ederek, SSB'nin, harekat sahasında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için yürüttüğü projelerde bir yandan teknolojik ilerlemeleri yakından takip ederek, diğer taraftan ülke sanayisinin geliştirilmesi yönünde faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.

Sektörün 1600'den fazla firma ve 80 bin kişilik çalışanıyla ülke ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörlerden biri haline geldiğine işaret eden Demir, "Bu kapsamda yürütülen 750'yi aşkın sayıda proje ve bu proje faaliyetleri sonucunda gelinen noktada, sektör cirosu yıllık 10 milyar doların, ihracat da yıllık 3,2 milyar doların üzerine çıktı. Bu hedefi daha da büyüteceğiz." diye konuştu.

Demir, savunma sanayisi ürünlerinin ihraç edildiği ülke sayısının 170'i, İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidinin 230'u bulduğunu söyledi.