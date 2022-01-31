Göz göre göre rezalet! İstanbul nasıl bu hale geldi? Rapor ortaya çıktı

PROFESYONEL KARLA MÜCADELE EKİPLERİ TASFİYE EDİLDİ

AK Parti döneminde karla mücadele için belediye başkanı tarafından ekipler Moskova'ya eğitime gönderilmiş ancak İBB yönetimi ise bu kadroları tasfiye etmiştir.

2019 seçimleri öncesinde karla mücadele ile görevli olan İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tecrübeli yönetici ve personellerden oluşmasına rağmen, 2019 yılında belediyenin CHP'ye geçmesi ile başkanlıkta büyük bir kıyım yaşanmıştır. Tecrübeli isimler sürülmüş, pasif göreve kaydırılmış ve baskılar yüzünden istifa etmek durumunda kalmışlardır. Yerlerine de karla mücadele konusunda hiçbir tecrübesi olmayan isimler getirilmiştir.