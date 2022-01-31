Göz göre göre rezalet! İstanbul nasıl bu hale geldi? Rapor ortaya çıktı
Megakent İstanbul geçtiğimiz hafta İBB'nin tedbir almaması yüzünden kar esareti yaşadı. Şehirde binlerce kişi ve araç mahsur kaldı. Trafiğin kilitlendiği İstanbul'da CHP'li yönetimin sahada vazifelendirdiği araç ve görevliler de yetersiz kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevinin başında olması gerektiği zamanda balıkçıda İngiliz büyükelçi ile hoş vakit geçirdi, sağ kolu Murat Ongun da İsviçre'de tatil yaparak telefonla kaosu yaşayan İstanbul'u kurtarma tweetleri attı ve zor durumda kalan vatadaşlara da "troll" diyerek hakaret etti. Tüm bu çıkmazın içinde İstanbul'da yaşanan dramın raporu ortaya çıktı. İşte İBB'nin kenti nasıl zor bir durumda bıraktığının analizi...
İstanbul'un yaşadığı tarihi mağduriyetin üzerinden henüz günler geçmişken halen o gece lüks bir restoranda İngiliz büyükelçi ile yemekte olduğu ortaya çıkan iBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürüyor. AK Parti Haftalık Gündem Analizi raporunda 16 milyon İstanbulluyu ve İstanbul'u kara teslim eden İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı'nın basiretsizliğinin altında yatan fiyaskoları bir bir tespit etti.
Gündem Analizinde yer alan rapordaki tespitler şöyle:
KAR KÜREME ARACININ ŞOFÖRÜ ALKOLLÜ ÇIKTI!
Belediye ekipleri İBB Başkanı'nın balıkçıya gittiği yolları açmasına karşın, diğer yerlerde bazı kar küreme araçları yolda kalmış bir tanesi ise devrilmiş ve üstelik sürücüsü de alkollü çıkmıştır.
DERDİNİ ANLATAN VATANDAŞA TROLL DEDİLER
Sosyal medyadan derdini anlatmaya, sesini duyurmaya çalışan ve yardım isteyen vatandaşlar trollük yapmak ile suçlanmıştır. Daha önceki uygulamaları bile devam ettiremeyen belediyenin bu hali, hafızaları yoklamaya sebep olmuştur.
PROFESYONEL KARLA MÜCADELE EKİPLERİ TASFİYE EDİLDİ
AK Parti döneminde karla mücadele için belediye başkanı tarafından ekipler Moskova'ya eğitime gönderilmiş ancak İBB yönetimi ise bu kadroları tasfiye etmiştir.
2019 seçimleri öncesinde karla mücadele ile görevli olan İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tecrübeli yönetici ve personellerden oluşmasına rağmen, 2019 yılında belediyenin CHP'ye geçmesi ile başkanlıkta büyük bir kıyım yaşanmıştır. Tecrübeli isimler sürülmüş, pasif göreve kaydırılmış ve baskılar yüzünden istifa etmek durumunda kalmışlardır. Yerlerine de karla mücadele konusunda hiçbir tecrübesi olmayan isimler getirilmiştir.
Skandallar sadece tecrübeli personelin tasfiyesi ile kalmamış, kurum içi eğitim ile karla mücadelede görevli olan diğer birim ve özel şirketlerle de bağlantılar kesilmiştir.
Tecrübelerin yeni personele aktarımı tamamen durmuştur. Büyükşehir belediyesi bu tutumu ile kurumsal hafızayı yok etmiştir.
AFET YOK HAVASI!
İstanbul'da yaşanan bu krizde bir yönetim boşluğu ortaya çıkmıştır. Ancak İmamoğlu'nun trolleri saatler boyunca klavye başından kalkmamış, "Afet yok, kriz yok" havası oluşturmaya çalışmışlardır.
Binlerce İstanbullu o gün ve gece boyu işte böyle mahsur kaldı
Yollarda solüsyon ve yeterli tuzlama yapılmadı
Hatta öyle ki, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir eyaletinde kar küreme çalışmasının görüntülerini "Ekrem Başkan çalışıyor" diye servis ederek algı operasyonu yürütmüşlerdir.
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