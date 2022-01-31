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ÖSYM sözleşmeli 6 bilişim personeli alacak

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Giriş Tarihi: 31.01.2022
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ÖSYM sözleşmeli 6 bilişim personeli alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sözlü sınav sonucuna göre 6 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Öte yandan sözlü sınav 8 Mart tarihinde ÖSYM Başkanlığında yapılacak.

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