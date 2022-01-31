Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 kabine toplantısı kararları neler olacak?
2022 kabine toplantısı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Kabine toplantısı ne zaman yapılacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Koronavirüs vaka sayılarında 100 bin civarında seyrin görülmesiyle birlikte yeni önlemler alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar yeni bir kısıtlama olup olmayacağını sorguluyor. Peki; kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 kabine toplantısı kararları arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. Koronavirüs vaka sayılarının 100 bin bandına yaklaşması nedeniyle yeni bir kısltama olup olmayacağı gündemde sıkça araştırılıyor. Kısıtlamalarla ilgili gözler kabine toplantısı kararlarına çevrildi. Peki; kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanacak. Adalet Bakanlığı'nı Abdulhamit Gül'den devralan Bekir Bozdağ'ın ilk kez katılacağı kabinede 100 bin sınırına dayanan Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları, aşılamada son durum, Türkiye'nin arabuluculuk teklifinde bulunduğu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlik, Ermenistan ile normalleşme görüşmeleriyle ekonomide yaşanan gelişmeler ele alınacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Karadeniz'de yaşanan gerginliğin azaltılmasına dönük yapılan diplomatik girişimlerle ilgili brifing vereceği toplantıda, Ermenistan ile yapılan normalleşme temaslarında gelinen durum da değerlendirilecek. Bu kapsamda Erdoğan'ın 3 Şubat'ta yapacağı günübirlik Ukrayna ziyareti de konuşulacak. Kiev ile Moskova arasındaki gerilimde Türkiye'nin arabuluculuk rolü oynayabileceğini daha önce ifade eden Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi öncesi hazırlıklar ele alınacak. Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yükselen tansiyon konusunda "İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz" demişti.
SALGINDA GELİNEN SON DURUM
Toplantıda vaka rekoru kıran koronavirüsle mücadele çalışmaları konusunda da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine üyelerine sunum yapacak. Büyük şehirler başta olmak üzere vaka sayılarının düşürülmesi ve aşılama oranının arttırılması için atılabilecek yeni adımlar kabinenin gündeminde olacak. Yarı yıl tatilinin ardından okullarda alınacak önlemler konusunda da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bilgilendirmede bulunacak.
ENFLASYONU DÜŞÜRME ADIMLARI
Ekonomide yaşanan gelişmeler bağlamında kur, faiz, enflasyon üçgeninde önümüzdeki dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüteceği çalışmalar da konuşulacak. Bu çerçevede enflasyonun düşürülmesine dönük yeni tedbirler, temel gıda maddeleri olmak üzere KDV'nin düşürülmesine yönelik alternatifli çalışma için tüm kesimlerden gelen öneriler de toplantıda değerlendirilecek.
Kabinede enflasyonu düşürmek, fahiş fiyatları kontrol altına almak için de atılacak yeni adımlar belirlenecek. Erdoğan, "Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da düşecek" demişti.
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