Karla mücadele fiyaskosunu unutturmak isteyen Ekrem İmamoğlu'ndan "engelleniyoruz" yalanı! Tevfik Göksu belgelerle cevap verdi
Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB yönetiminin birçok alanda olduğu gibi İncirli, Sefaköy, Beylikdüzü Metro Hattı Projesi'nde de "Engelleniyoruz" söylemine başvurduğunu belirterek proje yapmak için cumhurbaşkanından onay alınmasına gerek olmadığını söyledi.
Giriş Tarihi: 29.01.2022
13:55 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022
13:55
Göksu, Halk Ekmek büfeleri, belediyenin borçları, İBB'den işten çıkarmalar ve işe alımlar, vaatler, "engelleniyoruz" söylemi ve taksi sorunu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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Halk Ekmek büfeleri sorununun, kar gibi İBB yönetiminin iş yapamadığı için operasyon çekmek ve algı yapmak istediği konulardan birisi olduğunu belirterek yerel seçimler sonrası meclise gelen 117 büfenin sözleşme süresini uzatma teklifinin oybirliğiyle geçtiğini hatırlattı. Göksu, aynı teklifte İBB Meclisinin yetkilerinin Halk Ekmek AŞ'ye devredilmek istenmesine ise karşı durduklarını anımsatarak bunun ardından "AK Parti Halk Ekmek'e karşı çıktı" gibi ifadelerle karşılaştıklarını anlattı.
Sonraki meclis toplantısında CHP grubunun getirdiği 142 yeni büfe açılması için teklifine AK Parti grubu olarak destek vererek karar çıkartıldığını belirten Göksu, "Aynı zamanda 'Eğer sizin derdiniz, vatandaşa ekmeğin en hızlı şekilde ulaşmasıysa bütün bakkallara dağıtın.' dedik. O yetkiyi de verdik. Bize o gün 'Büfe vermiyorsunuz.' diyen İBB, seneler geçti, yetki verilen 142 büfeden sadece 57'sini açtı. 85 büfe nerede? Hani engelleniyordunuz, buyurun açın." ifadelerini kullandı.
"MESELE EKMEK MESELESİ DEĞİL" Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruğun sorumlusunun da kurum yöneticileri olduğunu ifade eden Göksu, tesislerin kapasitelerinin de fazla ekmek üretmeye müsait olduğunu aktardı.
Halk Ekmek'in internet sitesinde kapasiteye ilişkin rakamlarla oynandığını bildiren Göksu, şöyle devam etti:
"2021 Aralık ayında Halk Ekmek, kendi sitesinde kapasitesini 1 milyon 800 bin tanımlıyor. Biz, 'Kapasiten var, niye insanların kuyruğa mahkum ediyorsun, üret.' dedik. Ertesi gün aynı sitede kapasite değişmiş, 1 milyon 500 bine düşmüş. Bir anda 300 bin uçmuş. Biz teslim ettiğimizde Halk Ekmek'in teorik kapasitesi günlük 2,5 milyon, 1 milyon 944 bin pratik kapasitesi vardı. Diğer paketli ürünler hariç. 2009'da biz Halk Ekmek'te 2,5 milyon ekmek ürettik. Biz Halk Ekmek'i 20 binlerden alıp buralara getirdik. Niye üretip dağıtmıyorsun? Eğer bugün halk ekmeklerinde kuyruk varsa mesele ekmek meselesi değil, mesele siyasi manipülasyon ve art niyet meselesidir."