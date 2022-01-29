Karla mücadele fiyaskosunu unutturmak isteyen Ekrem İmamoğlu'ndan "engelleniyoruz" yalanı! Tevfik Göksu belgelerle cevap verdi

"2021 Aralık ayında Halk Ekmek, kendi sitesinde kapasitesini 1 milyon 800 bin tanımlıyor. Biz, 'Kapasiten var, niye insanların kuyruğa mahkum ediyorsun, üret.' dedik. Ertesi gün aynı sitede kapasite değişmiş, 1 milyon 500 bine düşmüş. Bir anda 300 bin uçmuş. Biz teslim ettiğimizde Halk Ekmek'in teorik kapasitesi günlük 2,5 milyon, 1 milyon 944 bin pratik kapasitesi vardı. Diğer paketli ürünler hariç. 2009'da biz Halk Ekmek'te 2,5 milyon ekmek ürettik. Biz Halk Ekmek'i 20 binlerden alıp buralara getirdik. Niye üretip dağıtmıyorsun? Eğer bugün halk ekmeklerinde kuyruk varsa mesele ekmek meselesi değil, mesele siyasi manipülasyon ve art niyet meselesidir."