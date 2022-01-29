Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6 milyar TL’lik ihale iftirasına Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan yanıt: Yine boşa düştü

'ÖYLE BİR BELGE YOK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Keşke eline verilen kâğıda inanmayıp detaylı bir araştırma yapsaydı. Ama maalesef yine kendi kendilerini zor duruma düşürdüler. Öyle bir belge yok, Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman hiçbir ihaleye imza atmaz. Yani bunu devleti yöneten veya devlet tecrübesi olan herkes bilir. Bakanlar bile bir ihaleye imza atmaz, genel müdürlerin uhdesindedir. Orada ne olduğu belli olmayan bir kâğıt göstererek yalan konuştu. Ana muhalefet partisi liderinin böyle bir yalana alet olmasına üzülüyoruz. Belki de boşa düşürülmüştür, belki de kendisine kasıtlı olarak verilen bir provokasyondur eline verilen belge" dedi.

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